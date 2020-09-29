Убийцы экс-главы таджикской диаспоры в Рязани получили суровое наказание

Михаил Сорокин получил 19 лет колонии строгого режима.

В Рязанском областном суде огласили приговор в отношении Вячеслава Бельгибекова и Михаила Сорокина. Их признали виновными в кражах, разбое, еще по ряду статей Уголовного кодекса, а главное – в убийстве бывшего руководителя общественной организации «Таджикский культурный общинный центр Рязанской области «Сино» Бегмахмада Медведева.

Следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области и суд установили, в феврале 2018 года подсудимые решили завладеть машиной Медведева. Для этого они под вымышленным предлогом заманили его в подземный гараж на улице Западной в Рязани, где нанесли ему не менее 30 ударов молотком по голове.

Бегмахмад Медведев пытался сопротивляться, но сумел лишь ранить одного из нападавших в плечо резиновой пулей из травматического револьвера.

Потом потерпевшего поместили в машину, где он и скончался.

Чтобы избавиться от тела, подсудимые вывезли его в Михайловский район, где закопали на поле в овраге, а похищенную машину спрятали в Скопинском районе, в гараже родственника одного из преступников.

Вячеслава Бельгибекова суд приговорил за убийство Бегмахмада Медведева к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

На следствии и в суде Сорокин вину признал лишь частично, объяснив, что сам оборонялся от потерпевшего, Бельгибеков полностью отрицал свое участие в преступлениях.

С учетом обвинительного вердикта присяжных суд назначил Вячеславу Бельгибекову наказание в виде 20 лет лишения свободы. Его сообщник - Михаил Сорокин приговорен к 19 годам лишения свободы (смотрим видео из зала суда).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В ближайшее время «Комсомолка» расскажет подробности этого жуткого преступления.

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