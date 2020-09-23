«Комсомольская правда» в рамках «Читающего мира» презентовала книги о войне

Николай Мальцев и Евгений Баранцев представляют книги ООО "Мастер Медиа Групп". Фото: Областная библиотека имени Горького.

В рамках межрегионального фестиваля «Читающий мир» ООО «Мастер Медиа Групп» (рязанский выпуск «Комсомольской правды») провело презентацию трех книг, посвященных Великой Отечественной войне и изданных в этом году.

Книга «Дети войны. Ветераны РКБ «Глобус» написана журналистом «Комсомольской правды» Евгением Баранцевым и ветераном конструкторского бюро Станиславом Кондрашовым. На ее страницах сотрудники оборонного предприятия рассказывают о том, какой им запомнилась война, какой след лихолетье оставило в их судьбе….

Материал представлен в трех возрастных группах – дети войны в 1930–1935 годах, в 1936–1940 годах, в 1941–1945 годах. В общей сложности рассказывается о судьбе 50 сотрудников. Большинство воспоминаний относится к Рязанской области, но есть и те дети войны, кто приехал работать в РКБ «Глобус» из других регионов.

Книга «Рязань: эпизоды войны» Евгения Баранцева объединила в одном подарочном издании две вышедшие ранее: «Рязань: двенадцать эпизодов войны» и «Рязань: обратная сторона фронта». Она рассказывает о событиях 1941–1945 годов, произошедших на территории современной Рязани. Автор представляет 22 военные истории – это взгляд на авианалеты, боестолкновения, шпионские игры глазами очевидцев и сухими формулировками архивных документов. Ее издание стало возможным только благодаря Правительству Рязанской области.

Биографический справочник «Они родились рязанцами» стал итоговым результатом Всероссийского историографического проекта «Родина Героев», инициированного «Комсомольской правдой» и поддержанного Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького.

Директор рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» Николай Мальцев рассказал о том, как появилась идея создания проекта, о сложностях, возникших в процессе работы, о поиске партнеров для продолжения исследования. В издании собраны краткие биографии 259 Героев Советского Союза, рожденных на Рязанской земле.

В рамках работы над книгой выяснилось, что в городе Ейске живет последний рязанский Герой-фронтовик Павел Галкин. Редакция «Комсомольской правды» побывала у него в гостях и привезла из поездки уникальный материал.

Презентация прошла при содействии Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького.

Фото: Областная библиотека имени Горького.

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