В Рязани в рамках фестиваля «Читающий мир» подвели итоги конкурса «Книга года»

Торжественная церемония открытия межрегионального фестиваля национальной книги "Читающий мир".

В четверг, 17 сентября, в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького открылся межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир».

Продвижение книг, чтения и национальных литератур и языков, формирование положительного имиджа читающего человека – вот основные задачи «Читающего мира».

В торжественном открытии приняли участие зампред правительства Рязанской области Роман Петряев, министр культуры Рязанской области Виталий Попов, а также другие официальные лица.

На книжной ярмарке, которая расположилась на первом этаже библиотеки, свою продукцию представляют центральные и региональные издательства. Представлено здесь и ООО «Мастер Медиа Групп» (рязанский выпуск газеты «Комсомольская правда») с книгами о войне и героях войны. Продлится ярмарка до 19 сентября включительно.

В рамках фестиваля состоялось подведение итогов конкурса «Книга года». Дипломом первой степени жюри конкурса отметило издательство ООО «Мастер Медиа Групп» за книгу Евгения Баранцева «Рязань: эпизоды войны», дипломом в номинации «Сохранение исторической памяти» за совместный проект с Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького – за книгу «Они родились рязанцами».

- Для нас эта награда была бы недостижимой без участия в проекте областной библиотеки имени Горького. Поэтому эту победу наша редакция считает совместной с нашими коллегами из библиотеки. Кроме того, хочу подчеркнуть - успех не был бы возможен без личного участия директора Натальи Николаевны Гришиной, которая помогла организовать двухлетний процесс исследований биографий Героев Советского Союза, - отмечает директор ООО «Мастер Медиа Групп» Николай Мальцев.

В рамках фестиваля пройдут литературные праздники, конкурсы, презентации. В пятницу, 18 сентября, в 16.00 свои военные книги (три отдельных проекта) представит ООО «Мастер Медиа Групп».