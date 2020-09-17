Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Рязани в рамках фестиваля «Читающий мир» подвели итоги конкурса «Книга года»

Издательская деятельность ООО «Мастер Медиа Групп» (рязанский выпуск «Комсомольской правды») жюри конкурса оценило двумя наградами
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Торжественная церемония открытия межрегионального фестиваля национальной книги "Читающий мир".

Торжественная церемония открытия межрегионального фестиваля национальной книги "Читающий мир".

В четверг, 17 сентября, в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького открылся межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир».

Продвижение книг, чтения и национальных литератур и языков, формирование положительного имиджа читающего человека – вот основные задачи «Читающего мира».

В торжественном открытии приняли участие зампред правительства Рязанской области Роман Петряев, министр культуры Рязанской области Виталий Попов, а также другие официальные лица.

На книжной ярмарке, которая расположилась на первом этаже библиотеки, свою продукцию представляют центральные и региональные издательства. Представлено здесь и ООО «Мастер Медиа Групп» (рязанский выпуск газеты «Комсомольская правда») с книгами о войне и героях войны. Продлится ярмарка до 19 сентября включительно.

В рамках фестиваля состоялось подведение итогов конкурса «Книга года». Дипломом первой степени жюри конкурса отметило издательство ООО «Мастер Медиа Групп» за книгу Евгения Баранцева «Рязань: эпизоды войны», дипломом в номинации «Сохранение исторической памяти» за совместный проект с Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького – за книгу «Они родились рязанцами».

- Для нас эта награда была бы недостижимой без участия в проекте областной библиотеки имени Горького. Поэтому эту победу наша редакция считает совместной с нашими коллегами из библиотеки. Кроме того, хочу подчеркнуть - успех не был бы возможен без личного участия директора Натальи Николаевны Гришиной, которая помогла организовать двухлетний процесс исследований биографий Героев Советского Союза, - отмечает директор ООО «Мастер Медиа Групп» Николай Мальцев.

В рамках фестиваля пройдут литературные праздники, конкурсы, презентации. В пятницу, 18 сентября, в 16.00 свои военные книги (три отдельных проекта) представит ООО «Мастер Медиа Групп».

Награды ООО "Мастер Медиа Групп" (рязанский выпуск газеты "Комсомольская правда") за конкурс "Книга года".

Награды ООО "Мастер Медиа Групп" (рязанский выпуск газеты "Комсомольская правда") за конкурс "Книга года".

Новости Рязани