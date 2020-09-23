В Рязани зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19

Рязань.
Региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил данные по географии распространения заболевания. По данным на среду, 23 сентября, заражения выявлены в 9 населенных пунктах.
Настоящий всплеск заболевания наблюдается в областном центре из 40 новых случаев, которые в настоящее время находятся на подтверждении в минздраве, 31 приходится на Рязань! Всего в с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрирован 7931 человек.
Первые случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в селе Пет Пителинского района.
С полной статистикой по населенным пунктам можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения по сравнению с 22 сентября:
- Рязань - 4131 случай с начала пандемии (+31);
- Рязанский район – 368 (+1) (Поляны – 47 (+1);
- Скопин – 194 (+2);
- Шиловский район – 145 (+1) (Лесной – 43 (+1);
- Скопинский район – 149 (+2) (Вослебово – 10 (+1), Вердерево - 4 (+1);
- Спасск-Рязанский – 43 (+1);
- Кадом – 18 (+1);
- Пителинский район – 8 (+1) (Пет – 1).
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