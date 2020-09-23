Суточный прирост заболевших COVID-19 в Рязанской области снова ползет вверх

В регионе COVID-19 подтвердился у 7931 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После стабильного спада суточных прирост новых выявленных случаев COVID-19 в Рязанской области, снова начал расти. На этом акцентировал внимание губернатор Николай Любимов в своем обращении к жителям региона, опубликованном 22 сентября.

«…В последние недели мы наблюдаем последовательный рост числа заболеваний. Если неделю назад фиксировалось в сутки 31-32 заболевших, а в конце августа – в среднем 25-26, то в последние дни в сутки заболевает до 39 человек», - написал Любимов.

И действительно, по данным оперативной рабочей группы, за минувшие сутки в Рязанской области было зафиксировано 39 новых случаев COVID-19. Еще 40 положительных тестов находится на подтверждении регионального минздрава.

Таким образом, с начала пандемии в Рязанском области заболевание COVID-19 подтвердилось (вместе с условно зараженными) у 7931 человека.

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