Мэрия: Количество маршруток №96 увеличится до 26

Количество автобусов на коммерческий маршрут №96 «ДПР-5 – поселок Никуличи (ОЭМЗ института «Гинцветмет»)» увеличится до 26 единиц, сообщает пресс-служба администрации Рязани. В настоящее время на маршруте работают 18 автобусов малого класса.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что с 23 сентября конечную остановку маршрутки №50 перенесут к заводу «Русская кожа» (читать подробнее).

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