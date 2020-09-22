Автобусам №50 продлили маршрут до «Русской кожи». Фото: администрация Рязани.

С 23 сентября конечную остановку маршрутки №50 перенесут к заводу «Русская кожа», сообщает пресс-служба администрации Рязани. Автобусы будут проезжать через остановки «Комбайновый завод» и «Дягилевская ТЭЦ».

Таким образом, протяженность маршрута автобусов увеличится на два километра.

Как сообщает управление транспорта, на маршруте будут работать автобусы среднего класса.

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