Глава администрации Рязани проинспектировала мусорные площадки

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

22 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина провела выездное совещание по вопросу оборудования мест сбора твердых коммунальных отходов.

По результатам ревизии чиновница отметила, что целый ряд городских помоек не соответствует нормам и требованиям. Так, площадка у дома №17 по улице Семинарской находится, по ее мнению, в ненормативном состоянии. Не понравились Сорокиной и площадки для сбора мусора у дома №35/11 на улице Островского, а также у дома №21 на улице Магистральной.

- Работа по приведению мест накопления ТКО в надлежащее состояние будет продолжена. Ряд управляющих компаний отнеслись к этому ответственно, но есть и те, кто не спешит выполнять свои обязательства. Будем стремиться к тому, чтобы контейнерные площадки были приведены в порядок, а рязанские дворы стали чистыми, – приводит слова Сорокиной пресс-служба администрации областного центра.

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