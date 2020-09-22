Администрация Рязани: отопление могут включить уже 28 сентября

Отопительный сезон в Рязани может стартовать уже 28 сентября. Об этом на рабочем совещании заявил заместитель главы администрации Владимир Бурмистров.

- В этом году особенно важно, чтоб люди не мерзли, кроме того начинается сезон простудных заболеваний. В первую очередь теплоноситель планируется запустить на объекты соцсферы, а затем предприятия и жилые дома, - приводит слова чиновника пресс-служба ведомства.

Бурмистров также отметил, что сейчас специалисты администрации готовят проект постановления о начале отопительного сезона и добавил «главное – здоровье и комфорт жителей».

Напомним, ранее администрация областного центра назвала условие при котором отопление могут включить (подробнее).

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