Мэрия объяснила, в каком случае в Рязани включат отопление. Фото: Олег УКЛАДОВ

Все объекты социальной сферы полностью готовы к подаче теплоносителя, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Только 7% многоквартирных домов города не прошли опрессовку. Для скорейшей подготовки жилого фонда к работе подключились специалисты аварийно-ремонтной службы и РМПТС.

Согласно законодательству, отопительный сезон в Рязани начнется, когда среднесуточная температура станет ниже +8 градусов на протяжении пяти суток. После подписания постановления о начале отопительного сезона теплоноситель поэтапно запустится на объекты социальной сферы и жилые дома.

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