Фото: ГК «Стройпромсервис».

ГК «Стройпромсервис» предлагает квартиры в ЖК «Окские просторы» - это идеальный семейный комплекс, где ваш комфорт продуман до мелочей.

Это идеальный семейный комплекс, где ваш комфорт продуман до мелочей.

В наших квартирах вы сможете чувствовать себя комфортно, не отвлекаясь на посторонние звуки. Стены в #ЖКОкскиепросторы возведены из высококачественных строительных материалов, а это значит, что дома надежно защищены от шумов, морозов, огня и влаги.

Жилои комплекс «Окские просторы» – это квартиры, в которых уютно! Сдача дома запланирована на III квартал 2020 года. До конца сентября действуют спеццены на квартиры - от 1,22 млн рублей!

Информацию о доступных планировках вы можете получить в нашем отделе продаж: +7 (4912) 247-000.

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