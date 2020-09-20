Власти Рязани пообещали решить проблему с маршруткой №85. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Рязани проводит открытый конкурс на право коммерческих перевозок по маршруту №85, сообщает пресс-служба горадминистрации. Когда перевозчик определится, он выйдет на линию с шестью автобусами.

«В ближайшее время управление транспорта проведет мониторинг работы автобусов маршрута №85, чтобы изучить регулярность движения и наполняемость салонов», - говорится в сообщении.

Напомним, рязанцы уже не первый день жалуются в социальных сетях, что по утрам в будние дни в маршрутки №85 невозможно зайти, все они переполнены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!