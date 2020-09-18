В Рязани установили скульптуру «Макарыча» из знаменитого фильма

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

18 сентября в авиагородке аэродрома Дягилево состоялось открытие скульптуры легендарного «Макарыча» - авиационного техника из знаменитого военного фильма «В бой идут одни «старики».

Образ, воплощенный заслуженным артистом РСФСР и фронтовиком Алексеем Смирновым, стал для дальней авиации родным. Поэтому появление киногероя, приурочили к 80-летию «43 центра боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации».

- История этого центра началась в предвоенный период. Профессионалы, которые в нем тогда трудились, внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Сейчас сотрудники вы продолжаете выполнять очень важную работу, ориентируясь на опыт своих старших коллег и, привнося новые методики, – отметила глава администрации Рязани Елена Сорокина, посетившая церемонию.

Для гостей мероприятия был организован торжественный марш личного состава, пролеты самолетов дальней авиации, осмотр авиационной техники музея дальней авиации и концерт.

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