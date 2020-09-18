В Касимове открылась вакансия замглавы горадминистрации

18 сентября освобождена от занимаемой должности заместитель главы администрации города Касимов Елена Козлова. Об этом сообщается на сайте муниципального образования.

Отмечается, что в сферу компетенций Козловой входили вопросы социальной направленности. В Касимове она курировала образование, культуру и спорт, взаимодействие с учреждениями здравоохранения, соцзащиты и целого ряда ряд других.

Написала чиновница заявление по собственному желанию или же вынуждено покинула пост, в сообщении администрации не уточняется.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что генеральный директор рязанского Центра социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова подала заявку на участие в конкурсе на должность вице-мэра города Нижний Новгород (читать подробнее).

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