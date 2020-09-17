Рязанка претендует на должность вице-мэра Нижнего Новгорода. Фото: РОО "Единая Россия".

Генеральный директор рязанского Центра социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова подала заявку на участие в конкурсе на должность вице-мэра города Нижний Новгород, сообщает «Нижний сейчас».

Всего до очного этапа конкурса по выбору заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по социальной политике допущены 20 человек.

В ближайшее время кандидаты должны будут защитить презентации своих программ развития отрасли, а затем пройти диагностику компетенций.

ДОСЬЕ «КП»

Постникова Ольга Юрьевна родилась 10 октября 1972 года в Рязани.

В 1997 году окончила Рязанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело».

Работает генеральным директором АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело». Член Общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников».

Замужем. Воспитывает троих детей.

Член партии «Единая Россия».

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