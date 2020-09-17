Коммунист Денис Сидоров покидает Рязанскую гордуму

Депутат Рязанской городской Думы от партии КПРФ Денис Сидоров досрочно прекращает свои полномочия. Об этом стало известно 17 сентября.

Однако, окончательного решения пока нет, все станет ясно после общего заседания Думы.

Напомним, по итогам выборов в Рязанскую областную Думу партия КПРФ получила два места. Один из мандатов на руках у Дениса Сидорова, второй – у Виктора Малюгина.

Ранее мы сообщали, что в резульатте допвыборов в Рязанскую городскую Думу попала Елена Акимкина из ФПК «Инвест» (читать подробнее).

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