Депутатом Рязанской гордумы стала Елена Акимкина из «Инвеста»

Депутатом Рязанской гордумы стала Елена Акимкина из ФПК «Инвест». Фото: личная страница депутата | vk.com/akimkinaelena

Депутатом Рязанской городской Думы стала Елена Акимкина, представляющая партию «Единая Россия». Об этом стало известно после обнародованных городским избиркомом результатов допвыборов. За 39-летнего кандидата проголосовали 32,55% избирателей.

Директор по правовым вопросам финансово-промышленной компании «Инвест» будет представлять в городском совете округ №14 (микрорайон Канищево).

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