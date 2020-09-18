В «Шереметьевском квартале» продают коммерческие помещения под магазины

Фото: ГК «Стройпромсервис».

В ГК «Стройпромсервис» открыты продажи коммерческих помещений под магазины и предприятия сферы услуг в 9, 10 и 11 очередях жилого комплекса «Шереметьевский квартал».

Жилой комплекс «Шереметьевский квартал» расположен в Дашково-Песочне в шаговой доступности от гипермаркетов «Глобус» и «Леруа Мерлен». Удобная инфраструктура и большое количество жителей делают район привлекательным для малого и среднего бизнеса. Доступен широкий ассортимент предложений площадью от 27 до 595 м² от 30 000 рублей/м².

Приобретите помещение для вашего бизнеса по выгодной цене! Предложение ограничено.

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