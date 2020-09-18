В колонии Рязанской области вернули 19 осужденных, находящихся в розыске. Фото: УФСИН России по Рязанской области.

В результате операции «Розыск» в Рязанской области сотрудники УФСИН вместе с другими силовыми структурами задержали 19 осужденных, которые находились в федеральном розыске.

Все найденные осужденные уклонялись от отбывания наказания в колонии и принудительных работ.

Сейчас их взяли под стражу и отправили под конвоем отбывать наказание.

Ранее, напомним, «Комсомолка» сообщала, как задержали в Астрахани сбежавшего из исправительной колонии №3 в Рязанской области заключенного Вячеслава Кошкарова, который скрывался больше месяца (читать подробнее).

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