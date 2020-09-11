Беглый зек из рязанской колонии строгого режима добрался до Астрахани

Сбежавший из исправительной колонии №3 в Рязанской области заключенный Вячеслав Кошкаров найден спустя полтора месяца.

Сбежавший из исправительной колонии №3 в Рязанской области заключенный Вячеслав Кошкаров найден спустя полтора месяца. За это время он, будучи объявленным в федеральный розыск, успел добраться до Астрахани, где и попался.

По словам самого Кошкарова, более 1200 километров он преодолел на попутках и пешим ходом. Видео опубликовано в группе «Новости ФСИН».

Напомним, Кошкаров осужден за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Отбывал наказание в колонии строгого режима в Скопинском районе. Официально находится в розыске с 30 июля, но в видео датой побега называют 28 июля.