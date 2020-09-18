Формирование бюджета — одно из основных направлений работы депутатов фракции «Единой России» в Госдуме

ryazan.er.ru

Одним из основных направлений работы депутатов фракции «Единой России» в Госдуме в осеннюю сессию станет формирование бюджета, в котором важное место будет занимать социальное обеспечение жителей страны. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности в нижней палате парламента, член комитета по труду социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

«Наша главная задача — это полное сохранение социальных гарантий, несмотря на сокращение бюджетных возможностей; исполнение Послания президента, которое ввело новые социальные гарантии; обеспечение индексации пенсий и пособий. Эти темы будут связаны с бюджетным процессом», — отметил парламентарий.

Андрей Исаев добавил, что главный финансовый документ страны будет приниматься в непростых экономических условиях, поэтому «к бюджету надо относиться рачительно».

Кроме этого, фракция «Единой России» намерена инициировать рассмотрение ряда других вопросов, напрямую влияющих на жизнь граждан. Это внесение изменений в Трудовой кодекс, которые защищат права «дистанционных» и временно «удаленных» работников, неприкосновенность минимального дохода граждан, совершенствование лекарственного обеспечения.

Получит развитие и инициатива «Единой России» о реформировании службы занятости. В фокусе законодателей также будет вопрос повышения доли оклада в зарплатах работников бюджетной сферы.

На правах рекламы.