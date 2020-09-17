На перекрестке у гипермаркета «Глобус» произошло серьезное массовое ДТП

Утром 17 сентября на перекрестке в районе гипермаркета «Глобус» произошло массовое ДТП, сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

По предварительным данным, дорогу не поделили три автомобиля.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, бригада скорой медицинской помощи и спасатели.

В настоящее время на перекрестке Окского шоссе и Касимовского шоссе, а также на перекрестке улицы Советской Армии и Касимовского шоссе образовалась серьезная пробка.

ГИБДД сообщила подробности массовой аварии у «Глобуса» (читать подробнее).

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