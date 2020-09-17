ГИБДД сообщила подробности массового ДТП у «Глобуса»

Полиция сообщила подробности массового ДТП у гипермаркета «Глобус». По данным УГИБДД, 40-летняя рязанка за рулем автомобиля Kia Shuma врезалась во впереди стоящий автомобиль Volkswagen Polo, который отбросило на «Жигули» 14-й модели.

В результате аварии пострадали водители всех трех машин, но от госпитализации они отказались.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося.

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