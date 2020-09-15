В Рязани маршрут №91 продлят до ТРЦ «М5 Молл»

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Во вторник, 15 сентября, управление транспорта администрации Рязани сообщило о том, что в целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей областного центра будет продлен маршрут №91. Ранее микроавтобусы связывали улицу Новаторов с микрорайоном №1 в Песочне. Теперь конечной остановкой в Московском районе станет ТРЦ «М5 Молл».

Также сообщается, что в схему движения внесут ряд изменений. Ездить по новому маршруту микроавтобусы начнут со следующей недели.

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Пока перекрыта одна из двух полос в направлении Театральной площади (подробности).