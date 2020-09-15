Власти Рязани передумали передавать «Водонакала» в концессию

Чиновники сказали "нет" концессии. Фото: администрация Рязани.

Администрация Рязани отказалась от планов по передаче муниципального предприятия «Водоканал» по концессионному соглашению ООО «Росводоканал-центр». Итоговое заседание рабочей группы по этому вопросу состоялось в понедельник, 14 сентября – его провел заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров.

Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что по результатам проведенного анализа предложения концессионера выявлен ряд несоответствий, противоречащих федеральному законодательству.

Позицию администрацию об отказе ООО «Росводоканал-центр» поддержали депутаты городской Думы и представители общественности, входившие в рабочую группу.

Напомним, что частная компания «Росводоканал» предложила в августе администрации Рязани заключить концессионное соглашение в отношении МП «Водоканал». Инвестиционная модель концессии была рассчитана на 49 лет, а объем инвестиций составлял 49,3 млрд рублей.

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