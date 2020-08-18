«Водоканал» Рязани предложили передать в концессию

Рязанский «Водоканал» снова предложили передать в концессию.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Частная компания «Росоводоканал» предложила администрации Рязани заключить концессионное соглашение в отношении МУП «Водоканал», сообщается на сайте ГК.
Инвестиционная модель концессии рассчитана на 49 лет, а объем инвестиций на данный период составит 49,3 млрд рублей.
— Мы представили детальный план по дальнейшему развитию системы водоснабжения и водоотведения Рязани и готовы реализовать его, используя лучшие производственные практики предприятий группы, — сказал гендиректор ГК «Росводоканала» Антон Михальков. — Мы учли ограничения, сформировавшиеся в период пандемии, и считаем, что предложенная модель является действительно социально-ориентированной и будет комфортной для рязанцев.
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