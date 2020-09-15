ГИБДД объявила о массовой остановке автомобилей в Рязани. Фото: УМВД России по Рязанской области.

Уже на этой неделе сотрудники рязанской УГИБДД проведут в областном центре очередной рейд с массовой остановкой автомобилей на центральных улицах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Инспекторы ДПС будут привлекать к ответственности нарушителей вне зависимости от марок, моделей и «номеров» автомобилей», - говорится в сообщении.

Напомним, 5 сентября во время рейда с массовой остановкой машин на площади Ленина рязанские полицейские остановили для проверки даже свадебный кортеж (читать подробнее).

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