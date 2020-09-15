Рязанским чиновникам решили поднять зарплату с 1 октября

Рязанским госслужащим могут поднять зарплату с 1 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 сентября члены комиссии комитета по бюджету и налоговой политики Рязанской городской Думы рассмотрели и одобрили индексацию (повышение) окладов муниципальных служащих.

Предполагается, что уже с 1 октября 2020 года зарплата рязанских чиновников и работников государственных учреждений вырастет на 3%. Окончательное решение должны принять все депутаты городской Думы.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в Рязанской области прекратились выплаты по безработице. Об этом на странице губернатора в социальной сети пожаловалась одна из рязанок. Минтруда оперативно отреагировал и сообщил, что переживать не стоит (читать подробнее).

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