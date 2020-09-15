В Рязанской области прекратились выплаты по безработице. Фото: Сергей ГАПОН

В Рязанской области прекратились выплаты по безработице. Об этом на странице губернатора в социальной сети пожаловалась рязанка Натали Булычева.

«Пособия по безработице не выплачивают! Говорят, деньги в регионе закончились, ждите, если деньги появятся, то выплатят», - написала женщина.

В региональном министерстве труда и соцзащиты отреагировали на сообщение и поспешили успокоить безработную:

«Не переживайте, выплаты будут произведены до конца этого месяца. На федеральном уровне решили выделить регионам дополнительные деньги для обеспечения выплат пособий по безработице», - говорится в сообщении.

По словам рязанки, выплаты должны были быть еще 3 сентября, а до конца месяца еще две недели.

«Жить не на что. Месяц без выплат! Я бы с удовольствием работала, только меня сократили из-за пандемии», - написала Натали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!