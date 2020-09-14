На ярмарке выходного дня в Рязани выявили грубые нарушения

В минувшие выходные сотрудники рязанского Россельхознадзора провели очередные рейды на ярмарке выходного дня, расположенной на улице Станкозаводской у ТЦ «Кит».

Инспекторы вывили следующие грубые нарушения ветеринарного законодательства:

- тушками птицы торговали без ветеринарных документов, подтверждающих их безопасность;

- отсутствие холодильников.

По данному факту Россельхознадзор возбудил два дела об административных правонарушениях.

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