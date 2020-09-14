В ДТП на дороге Рязань – Скопин погиб молодой человек

Фото с места ДТП.

В минувшую пятницу, 11 сентября, примерно в 20.40 в Пронском районе на автодороге Рязань – Скопин произошло смертельное ДТП. 29-летний житель Скопинского района, управляя автомобилей Lada Granta, совершил столкновение со встречным грузовичком Hyundai Porter, которым управлял 34-летний рязанец.

В происшествии 29-летний молодой человек получил серьезные травмы, от которых скончался на месте ДТП. Водитель второго автомобиля госпитализирован.

По факту автоаварии проводится проверка.

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