В Приокском машина «скорой» попала в ДТП

Утром 14 сентября в микрорайоне Приокский произошло ДТП с участием машины скорой медицинской помощи. Об этом сообщается в паблике «ДТП | Аварии | Рязань».

По предварительной информации дорогу на перекрестке улиц Октябрьская и Бронная не поделили «Жигули» 14-й модели и машина скорой помощи.

Сведений о пострадавших не поступило. Подробности аварии уточняются.

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