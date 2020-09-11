Водитель маршрутки, попавшей в ДТП на Московском шоссе, ехал на красный

Фото с места ДТП.

В сети интернет на сайте YouTube (канал «Дороги Рязани») выложили видео момента столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля Chevrolet Aveo на Московском шоссе в Рязани, в результате которого пострадали семь человек.

Напомним, что авария произошла 10 сентября. Травмы различной степени тяжести получили шесть пассажирок маршрутки и женщина-водитель легковой иномарки.

На записи, сделанной камерами уличного наблюдения, видно как маршрутка выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Безуспешно пытается уйти от столкновения с легковым автомобилем, а затем еще и врезается в разделительную полосу.

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Об этом рассказали в региональном УМВД (подробности).