Серьезное ДТП с маршруткой на Московском шоссе произошло из-за нарушения требований сигнала светофора

Фото с места ДТП.

В УМВД по Рязанской области сообщили, что причиной серьезной аварии, в которую 10 сентября на Московском шоссе в Рязани попал микроавтобус, стало нарушение требований сигнала светофора.

Напомним, что примерно в половине восьмого вечера столкнулись маршрутка №50 Citroen Jumper, которой управлял 51-летний житель Рыбного, и легковой автомобиль Chevrolet Aveo под управлением 38-летней рязанки. Произошло это на регулируемом перекрестке – пересечении Московского шоссе и улицы Мервинской.

В происшествии пострадали женщина-водитель Chevrolet Aveo, а также шесть пассажирок маршрутки: 26-ти, 27-ми, 35-ти, 42-х, 51-го и 53-х лет.

В настоящее время для уточнения, кто именно из водителей выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, проводится административное расследование.

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