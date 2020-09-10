Водитель маршрутки, попавшей в серьезную аварию на Московском шоссе, два года работает у ИП Кочерян

Фото с места ДТП.

Водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту №50 и попавшего в ДТП на Московском шоссе в Рязани, два года работает у ИП Кочерян. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани. Утром перед выходом на линию он прошел медицинский осмотр, машина прошла технический контроль.

Напомним, что 10 сентября примерно в 19.34 микроавтобус Citroen столкнулся на пересечении Московского шоссе и улицы Мервинской с легковым автомобилем Chevrolet Aveo. В аварии пострадали шесть пассажирок маршрутки и девушка-водитель иномарки.

Все они были направлены в медицинские учреждения с различными травмами. Четверых пассажирок маршрутки госпитализировали.

По данному факту управление транспорта администрации Рязани проведет служебное расследование.

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