Роспотребнадзор отчитался о проверках питания в рязанских школах

Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения при организации питания в рязанских школах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2019-2020 учебном году специалисты регионального Роспотребнадзора проверили 157 школ и оценили организацию питания.
Основные нарушения, которые выявили санитарные врачи:
- несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоках;
- нарушение требований к посуде и производственному инвентарю на пищеблоках;
- нарушение документации по питанию;
- несоблюдение требований к суточным пробам.
По всем выявленным нарушениям инспекторы составили 122 протокола об административных правонарушениях.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как питаются в школах Рязани: обеды для начальных классов, льготников и за деньги (читать подробнее).
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