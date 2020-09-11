Роспотребнадзор отчитался о проверках питания в рязанских школах

Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения при организации питания в рязанских школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2019-2020 учебном году специалисты регионального Роспотребнадзора проверили 157 школ и оценили организацию питания.

Основные нарушения, которые выявили санитарные врачи:

- несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоках;

- нарушение требований к посуде и производственному инвентарю на пищеблоках;

- нарушение документации по питанию;

- несоблюдение требований к суточным пробам.

По всем выявленным нарушениям инспекторы составили 122 протокола об административных правонарушениях.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как питаются в школах Рязани: обеды для начальных классов, льготников и за деньги (читать подробнее).

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