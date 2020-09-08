Коллегу, заступившегося за учителя-мастурбатора, хотят уволить

Коллегу учителя, мастурбировавшего перед семиклассницей в Ключанской школе Кораблинского района, уволят. Об этом «Комсомолке» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Приехали журналисты из Москвы, в школу их не пустили, вот они и стали отлавливать случайных людей, чтобы кто-то хоть что-то сказал бы. Ну вот попался этот мужик, кстати говоря, муж директора школы, ну и выступил в защиту своего коллеги-мастурбатора. Думаю, уже завтра его уволят. Что касается какой-то там банды, покупки телефона девочке… ну, не знаю. Вынимать член из штанов на уроке его никто не заставлял, — сообщил источник.

Напомним, коллега учителя, мастурбировавшего перед семиклассницей, рассказал свою версию инцидента. По его словам, девочка сама спровоцировала мужчину (читать подробнее).

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