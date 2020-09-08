Коллега учителя-мастурбатора рассказал свою версию инцидента в школе

Коллега учителя, мастурбировавшего перед семиклассницей, рассказал свою версию инцидента. По его словам, девочка сама спровоцировала мужчину, сообщает «Лайф».

— Банда у нас тут в селе есть такая, которой чем хуже, тем лучше. Они делают все, чтобы в школе и в селе было хуже. Они девочку подговорили, даже телефон ей купили новый, у нее плохой был. А девочку сейчас спрятали, увезли в Мордовию. Написали справку, что четыре дня ее не будет, — рассказал мужчина.

Собеседник добавил, что школьница спровоцировала мужчину. По словам учителя, девочка выглядит взросло и имеет пышные формы.

Напомним, ранее Следственнный комитет возбудил уголовное дело в отношении учителя за развратные действия (читать подробнее).