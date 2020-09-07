Рязанский СК возбудил уголовное дело в отношении учителя-мастурбатора

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении учителя, который якобы мастурбировал перед ученицей 7 класса Ключанской школы Кораблинского района. Об этом «Комсомолке» сообщили в ведомстве.

Такое решение следователи Кораблинского МСО приняли по результатам дослеследственной проверки. Они усмотрели в действиях преподавателя английского языка признаки разврата «в отношение лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Напомним, учитель английского языка мастурбировал перед ученицей 7 класса. Позже он сообщил, что у него «неожиданно возникла эрекция» и совладать с ней он не смог (читать подробнее).