Проезд по мосту-дублеру через Оку под Рязанью будет бесплатным. По крайней мере, планируется. Об этом сообщил минтранс Рязанской области на странице губернатора во «ВКонтакте», отвечая на вопрос обеспокоенного рязанца.

Напомним, министр транспорта России Евгений Дитрих 3 сентября поддержал проект моста-дублера через Оку под Рязанью и обещал содействие (читать подробнее).

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