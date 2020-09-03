Евгений Дитрих поддержал проект моста-дублера через Оку под Рязанью

Фото: ryazangov.ru

3 сентября в Москве состоялась встреча делегации из Рязанской области с министром транспорта России Евгением Дитрихом. Главной темой стало строительство моста-дублера через Оку под Рязанью.

«Мы один из немногих регионов, который имеет всего один мост через достаточно широкую реку. Новый мост существенно разгрузит наши дороги и улучшит транспортную ситуацию», - приводит областное правительство слова губернатора Николая Любимова.

Любимов подчеркнул, что будущая переправа соединит со столицей региона северную его часть и улучшит сообщение с прилегающими к Рязани населенными пунктами. Напомним, через мост в обход города хотят пустить транзитный транспорт с М5 «Урал» в сторону Владимирской и Нижегородской областей.

По словам губернатора, ведется предпроектная подготовка и обоснование инвестиций. Завершить этот этап планируется в первой половине 2021 года.

Евгений Дитрих проект поддержал, оценил его важность и пообещал содействие со стороны министерства.