Мэрия еще раз объяснила, каким будет бесплатное питание для рязанских школьников.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В администрации Рязани пояснили, сколько раз будут бесплатно питаться ученики городских школ. По информации чиновников, всех школьников 1-4 классов обеспечат бесплатным одноразовым горячим питанием, в которое войдут мясные или рыбные блюда. Льготные категории, например, дети из многодетных семей будут питаться бесплатно дважды — горячее питание и полдник.
Пример горячего питания для первой смены:
- йогурт, овощи, масло, хлеб, шницель, рис, чай с лимоном.
Пример горячего питания для второй смены:
- салат, фрукт, борщ с говядиной, рагу из курицы, гарнир, напиток из шиповника, хлеб.
Полдник для льготных категорий:
- горячий чай и булочка. Могут быть другие варианты.
Платно питаются дети (кроме льготников) с 5 по 11 классы. Стоимость их разового питания может составлять как 87 рублей, так и 58 рублей. Причем питание за 87 рублей не будет отличаться от бесплатного с 1 по 4 классы.
«Все вопросы решаются с родителями, которые могут внести свои предложения и коррективы. В дальнейшем их обобщат и проанализируют», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее власти выяснили, как МП «Детское питание» будет кормить рязанских школьников. В учебном году 2020-2021 в школьных столовых порции станут больше, а сама пища более калорийной и вкусной. Чиновники в этом уверенны (читать подробнее).
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