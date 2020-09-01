Власти выяснили, как МП «Детское питание» будет кормить рязанских школьников. Фото: администрация Рязани.

Чиновники городской администрации проверили готовность муниципального предприятия «Детское питание» к началу нового учебного года, осмотрели производственные цеха и ознакомились с закупаемыми продуктами.

Для приготовления полноценных блюд МП «Детское питание» закупило новое оборудование и посуду. Фото: администрация Рязани.

Напомним, с 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием власти обеспечат только учеников 1-4 классов, а также льготников. Для последних в школах Рязани организуют также полдник с горячим напитком, булочкой или печеньем (читать подробнее).

Питание в рязанских школах будет вкусным и полезным. Фото: администрация Рязани.

Для приготовления полноценных блюд МП «Детское питание» закупило новое оборудование и посуду, в том числе современные котлы для приготовления горячей пищи. В школы, где горячие блюда готовят в своих столовых, овощи, фрукты и мясную продукцию доставят в специальных герметичных упаковках.

В школы, где горячие блюда готовят в своих столовых, овощи, фрукты и мясную продукцию доставят в специальных герметичных упаковках.

— Горячее питание для учащихся начальной школы организуют в 1 или в 2 смену в зависимости от времени обучения ребенка, — отметила заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина. — Этот прием пищи будет принципиально отличаться от «завтрака» и «обеда», предлагаемых в прошлые годы, и будет качественно лучше: порции станут больше, а сама пища сбалансированной, более калорийной и вкусной.

Фото: администрация Рязани.

Для учеников 5-11 классов возможны все виды приема пищи за деньги. Единая стоимость одного приема пищи для всех категорий школьников составит 86,99 рублей. При этом сохраняется возможность получить обед по прежней стоимости – не более 58 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!