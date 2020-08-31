Стали известны дата и время прощания с Иваном Егановым.

Прощание с Почетным гражданином Рязанской области Иваном Михайловичем Егановым состоится 2 сентября в Скопине, сообщает ТКР.

В 09:30 пройдет прощальная панихида в храме Георгия Победоносца в микрорайоне Стекольный.

С 10:30 с Иваном Михайловичем можно проститься в администрации города Скопин, а потом в Никольском Храме.

Напомним, ранее губернатор Николай Любимов направил родным и близким Ивана Еганова телеграмму с соболезнованиями (читать подробнее).

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