На 81-м году умер Почетный гражданин Рязанской области Иван Еганов. Фото: телеканал ТКР.

На 81-м году жизни скончался Иван Михайлович Еганов, Почетный гражданин Рязанской области. Губернатор Николай Любимов направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким покойного. В ней глава региона отметил:

«Уход из жизни Ивана Михайловича Еганова стал большой утратой для жителей нашего региона, людей, которые с ним работали на протяжении долгих лет. Он внес значительный вклад в развитие города Скопина и Скопинского района. Благодаря его высокому профессионализму и ответственному отношению к делу были успешно реализованы важнейшие проекты в социальной сфере и экономике. В памяти знавших его людей он навсегда останется как человек с активной жизненной позицией, целеустремленный и глубоко порядочный».

ДОСЬЕ «КП»

Иван Еганов родился 5 января 1940 года.

В 1972 году он стал главным инженером шахтоуправления «Скопинское», а спустя два года назначен директором шахтоуправления.

С августа 1986 по август 1991 годы Еганов – первый секретарь Скопинского городского комитета КПСС.

7 декабря 2000 года избран главой города Скопин. В последующем дважды переизбирался.

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