В Рязани поезд насмерть сбил молодую женщину

Вечером в среду (в темное время), 26 августа, в Рязани на станции Дягилево произошел несчастный случай. Молодая женщина – личность ее уже установлена – попала под поезд. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По предварительным данным, женщина перебегала железнодорожные пути. По факту ее гибели Московским межрегиональным Следственным управлением на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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