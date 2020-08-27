Смертельное ДТП в Пронском районе: один из автомобилей полностью выгорел

Фото с места ДТП.

В среду, 26 августа, около 12.40 на 241-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Пронского района произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 33-летний житель Оренбургской области, управляя иномаркой Audi A3, совершил столкновение с автомобилем Kia Ceed, которым управлял 57-летний житель Тверской области. После удара Audi A3 съехала в кювет и загорелась.

В результате автоаварии смертельные травмы получил водитель Kia Ceed, он скончался на месте происшествия.

Также травмы получил 34-летний пассажир Audi A3, его доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото с места ДТП.

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