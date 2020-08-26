В Рязани скончалась врач Зоя Доронина

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Вечером во вторник, 25 августа, пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области с прискорбием сообщило о кончине после продолжительной болезни врача Зои Георгиевны Дорониной.

Всю свою жизнь она занималась сохранением здоровья детей. Начала трудовой путь врачом-педиатром, затем заведовала организационно-методическим отделом в областной консультационной поликлинике Рязани, далее работала в облздраве.

Коллеги, говорят, что Зою Георгиевну всегда отличали трудолюбие и организованность, исполнительность и профессионализм.

Министерство здравоохранения Рязанской области выражает соболезнование родным и близким и хранит в сердцах память о Зое Георгиевне Дорониной.

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