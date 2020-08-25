15 сотрудников рязанского музтеатра вступились за свое руководство

Сотрудники Рязанского областного музыкального театра разослали в редакции региональных СМИ открытое письмо, касающееся информации о вспышке коронавируса в их учреждении.

Напомним, ранее в социальных сетях сообщалось, что в учреждении возникла «вспышка» коронавирусной инфекции, а руководство вопреки всему выводит состав на общие репетиции.

«Мы, нижеподписавшиеся сотрудники Рязанского областного музыкального театра хотим опровергнуть опубликованную недавно в СМИ информацию о якобы возникшей вспышке COVID-19 в нашем театре. <…> С нашей стороны готовы подтвердить, что информация не соответствует действительности. Никакой вспышки Covid-19 у нас нет. Были зарегистрированы два случая заболевания, однако, заболевшие сотрудники сами проявили сознательность и сразу же ушли на больничный, что позволило избежать дальнейшего распространения инфекции. Информация об этом на данный момент официально подтверждена и опубликована на сайте Правительства Рязанской области. Домысел по поводу того, что якобы начальство «не рекомендует брать больничные и с подозрением относится к тем, кто пытается говорить о том, что нужно сдавать тесты на Covid-19» не выдерживает никакой критики», - написали в своем письме сотрудники театра.

При этом поводом для обращения в СМИ служители Мельпомены называют переживания за судьбу театра. Люди опасаются за успешный выпуск премьеры, которая из-за пандемии и так была отложена на достаточно большой срок. Однако из более чем сотни сотрудников театра обращение подписали только 15 человек. Остальные, видимо, считают претензии к руководству справедливыми или предпочли остаться в стороне.

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