В Рязани полиция нашла пропавшего без вести мужчину из Самары

Патрульные полицейские нашли в Рязани 30-летнего жителя Самары, которого два дня назад объявили в розыск как без вести пропавшего, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Все произошло в воскресенье, 23 августа, когда сотрудники ППС обратили внимание на мужчину, который вел себя странно. Казалось, он не понимал, где находится и куда ему нужно идти.

Полицейские остановили его и выяснили, что мужчина – инвалид и плохо ориентируется в пространстве. А в Рязань приехал из Самары.

В настоящее время мужчину передали «инициатору розыска».

Напомним, в Рязани продолжаются поиски бродяги и аморала, сбежавшего из скопинской колонии (читать подробнее).

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